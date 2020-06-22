İTO’nun girişimciye fırsat veren merkezi dünyaya açıldı! Bilgiyi ticarileştirip yatırım çekiyor

Onur Yılmaz

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu ve yeni dönemde yatırımcılara da aktif olarak hizmet vermeye başlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) girişimcileri, pandemi sürecinde de yatırım almaya devam ediyor. Son yatırım alan girişim BTM’nin ilk Winglobal mezunlarından olan ve Silikon Vadisi’ne giderek projesini daha da ileri taşıyan BrandFace oldu.

İTO için gurur kaynağı

Markalara farklı bir reklamcılık modeli sunan, markalar ile tüketicileri bir araya getirerek, markalı içerik üretiminin birlikte sağlandığı bir video paylaşım platformu olan BrandFace, bu yatırımla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan MENA bölgesinde büyümeyi hedefliyor. BrandFace’e yatırım yapan ise Bahreyn merkezli Corteq firması oldu. Özellikle Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinde güçlü bağlantıları ile bilinen Corteq, beş yüz bin dolar BrandFace’e yatırım yaptı. Reklamcılığı yeniden şekillendirerek içerik üretiminin UBER’i olma hedefiyle yoluna devam eden BrandFace, bu yatırımla toplamda 20 ülkeyi kapsayan MENA bölgesinde BrandFace MENA ismiyle faaliyet gösterecek. Dünyanın geri kalanında ise BrandFace ismiyle hizmet vermeye devam edecek.

Bu amaçla Bahreyn’de bir de ofis kuran BrandFace MENA, ilk etapta 20 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekibin genişletilmesi süreci devam ederken şu an için haftalık 15 bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Şirket haziran sonu için 100 bin indirme ve haftalık 40 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. 2020 yılının kalan dönemini test süresi olarak geçirmeyi öngören şirket, 2021 yılını ise atılım yılı olarak belirledi.

“BTM’nin kapısı, fikri olan herkese açık”

BTM girişimcileri her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde büyük başarılara imza atıyor. Yurt dışından alınan yatırımların pandemi döneminde de devam girişimcilere moral verdi. İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığı güçle ticarileşebilir fikri olan tüm girişimcilere destek veren BTM’nin kapısı fikri olan herkese açık.