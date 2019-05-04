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İTO’nun girişimcilik merkezine büyük ödül

İTO'nun ’İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi’, Oda/Borsa proje yarışmasında ‘Girişimcilik’ dalında verilen ödüle layık görüldü.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:42
İTO’nun girişimcilik merkezine büyük ödül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen Oda/Borsa proje yarışmasında ‘Girişimcilik’ dalında verilen ödülü, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi’ aldı.

Girişimcilik Ödülü’nü İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan törende, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ve BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da bulundu. İTO Başkanı Avdagiç, “Girişimcilik merkezimiz BTM’nin ödüle layık görülmesi çok anlamlıdır. Türkiye’nin geleceği, büyük hayal ve düşüncelerimizin ticarileşmesiyle büyüyecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:42
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
  3. Oda/Borsa proje yarışması
  4. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  5. İTO Başkanı Şekib Avdagiç
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  8. İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran
  9. İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu
  10. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı

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