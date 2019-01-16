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İTO’dan Akit’e ziyaret

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
İTO’dan Akit’e ziyaret

Göreve geldiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, son dönemdeki güncel meseleler ve yaklaşan yerel seçimler konuşuldu. Verimli görüşmelerin yapıldığı ziyaret akabinde Başkan Avdagiç, Karahasanoğlu’na nezih bir sanat ürünü olan bir plaket takdim etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Avdagiç, samimi ev sahipliği için Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu ise nazik ziyaretleri için Başkan Avdagiç’e teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
  1. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
  2. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  3. Akit Medya Grubu

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