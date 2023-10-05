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Kobi İTO Başkanı Avdagiç'ten "reeskont kredisi" değerlendirmesi
Kobi

İTO Başkanı Avdagiç'ten "reeskont kredisi" değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2023-10-05 19:40:00 -
İTO Başkanı Avdagiç'ten "reeskont kredisi" değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine ilişkin, "İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldı. Ekonomi yönetimi politika setinde 'eş güdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin reeskont kredilerinde ihracatçının finansman maliyetini 15 puan azaltıp, KOBİ'lerin ihracat kredisi limitini artırdığını hatırlattı.

İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldığını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi politika setinde 'eş güdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz."

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