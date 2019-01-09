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İTO Başkanı Avdagiç’ten Erdoğan’a teşekkür

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomiye yönelik olarak dün açıkladığı tedbirler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:34
İTO Başkanı Avdagiç’ten Erdoğan’a teşekkür

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomiye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı tedbirler için, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının özeti; tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destektir” dedi.

Bereket üretime yansıyacak

Kredi kartı borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye ciddi bir kaynak, SGK prim desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019’a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir” diyen Avdagiç, “Biriken kredi kartı borcunu taksitlendiren tüketicinin büyük bir moral bulmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacak, piyasalar hareketlenecektir. İş dünyası olarak önce sosyal sebeple sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanındayız. Çünkü tüketim olmadan ne üretimimiz olur ne de moralimiz. Bu bütüncül paket için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:34
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. SGK prim desteği
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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