  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Uzman isim Eurofighter süreciyle ilgili şok detayı açıkladı! Türkiye aldıktan sonra bunu yapabilirler

İstanbul'da görüldü, vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Rus isimden! İran ve ambargo dersleri: artık Rus ekonomisinin 3 zaafı belli oldu! Ruslar hakkında duyurusu

Gemlik depremini 72 saat önceden bilen Kadir Sütçü Türkiye'ye duyurdu: Şimdi orada deprem olacak

Skandal sonrası tepki yağmıştı! Zara kendini böyle savundu

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!

İsrail ordusundan şok itiraf

Kripto para uçuşa geçti: Ne altın ne dolar durdurulamıyor! Şok tepki: rakam ilk kez 44 bini aştı! İşte sebebi ortaya çıktı
Dünya İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu
Dünya

İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:33:00 - 2023-12-12 19:37:18
İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu

Gazze'de barışı veto edip İsrail'e yardım gönderen ABD bir yandan da Gazze'de iki devletli çözüm açıklamaları yaparken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetiminin görüşünü karşı çıktı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla "Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail’in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Osla Anlaşmaları, İsrail'in anlaşma karşılığında Gazze'deki işgalini sonlandırmasını beraberinde getirmişti.

ABD ile Gazze'de yönetim anlaşmazlığı

Netanyahu, Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, “Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Gazze'deki katliama tam destek!

Başkan Biden ve ekibiyle yoğun bir diyaloğun ardından Gazze’ye kara harekatı için “tam destek” aldıklarını kaydeden Netanyahu, böylece “savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların” engellendiğini aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’ye, "Hamas'ın yok edilmesi ve İsrailli rehinelerin geri dönmesi" hususunda verdiği destek için teşekkür eden Netanyahu, açıklamasında "Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak." ifadesine yer verdi.

ABD yönetiminin görüşleri

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin 4 Aralık’ta ABC News'e demeç vermiş, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini belirtmişti.

İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık’ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD'den iki devletli çözüm vurgusu

ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, "Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi." ifadeleri yer aldı.

KKTC'ye çökmeye çalışıyorlar! İsrail'in sinsi planıyla ilgili kritik karar
KKTC'ye çökmeye çalışıyorlar! İsrail'in sinsi planıyla ilgili kritik karar

Gündem

KKTC'ye çökmeye çalışıyorlar! İsrail'in sinsi planıyla ilgili kritik karar

İsrail balonu söndü
İsrail balonu söndü

Dünya

İsrail balonu söndü

Öyle sözler söyledi ki…! Bomba itiraf! Hamas’ın elindeki İsrailli esir askerin arkadaşı konuştu: Bu imkânsız!
Öyle sözler söyledi ki…! Bomba itiraf! Hamas’ın elindeki İsrailli esir askerin arkadaşı konuştu: Bu imkânsız!

Gündem

Öyle sözler söyledi ki…! Bomba itiraf! Hamas’ın elindeki İsrailli esir askerin arkadaşı konuştu: Bu imkânsız!

İsrail ordusundan şok itiraf
İsrail ordusundan şok itiraf

Gündem

İsrail ordusundan şok itiraf

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular
Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

Dünya

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

Sürüsüne bereket... İsrail, 20 askerini 'hatayla' öldürdü
Sürüsüne bereket... İsrail, 20 askerini 'hatayla' öldürdü

Dünya

Sürüsüne bereket... İsrail, 20 askerini 'hatayla' öldürdü

Beter ol İsrail! 20 askerini yanlışlıkla öldürdü
Beter ol İsrail! 20 askerini yanlışlıkla öldürdü

Dünya

Beter ol İsrail! 20 askerini yanlışlıkla öldürdü

Siyonist İsrail’in yanında olmayan ABD üniversitelerine tehdit yağdırdılar: "Ya destekleyin, ya da sizi yok ederiz!" Yahudi milyarderler, ABD üniversitelerine savaş ilan etti
Siyonist İsrail’in yanında olmayan ABD üniversitelerine tehdit yağdırdılar: “Ya destekleyin, ya da sizi yok ederiz!” Yahudi milyarderler, ABD üniversitelerine savaş ilan etti

Gündem

Siyonist İsrail’in yanında olmayan ABD üniversitelerine tehdit yağdırdılar: “Ya destekleyin, ya da sizi yok ederiz!” Yahudi milyarderler, ABD üniversitelerine savaş ilan etti

Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor
Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor

Gündem

Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23