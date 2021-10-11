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Ekonomi İTKİB personel alacak
Ekonomi

İTKİB personel alacak

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı, İdari Memur ve Şoför olmak üzere 12 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:01:00 -
İTKİB personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin web adresinde yayımlanmaktadır.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRLİK ADI : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

ADRES :   Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat  Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi  Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul  Posta Kodu: 34196

www.itkib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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