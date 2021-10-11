İTKİB personel alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı, İdari Memur ve Şoför olmak üzere 12 personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin web adresinde yayımlanmaktadır.
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRLİK ADI : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)
ADRES : Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34196
www.itkib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız