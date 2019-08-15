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İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımında

FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV’nin Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk’in kızı Sema Eryılmaz, babasıyla ilgili olarak dikkat çeken itiraflarda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımında

FETÖ yayın organlarından Samanyolu TV’nin Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk’in kızı Sema Eryılmaz itirafçı olarak babası ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Eryılmaz, "Babam FETÖ elebaşının eski arkadaşı. Örgütün beyin takımındaydı." dedi.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Samanyolu TV'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Faruk İlk'in doktor kızı Selma Eryılmaz, itirafçı olarak babasının ve kendisinin örgütteki faaliyetleriyle ilgili her şeyi anlattı:

"Babam FETÖ'nün beyin takımı olarak tabir edilen kişiler arasında yer alır. Örgütün ileri gelenlerinden Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Naci Tosun, Hidayet Karaca, İbrahim Kocabıyık da arkadaşları.;

Babam İzmir'de 1978-82 arasında örgütün yurtlarından olan Akçakoca'da belletmen olarak görev yapmış. Bu dönemde Fetullah Gülen de yurt müdürü olarak çalışıyormuş. Babam ile arkadaşlıkları bu zamana dayanmakta. Fetullah Gülen'in bizzat istemesi üzerine müfettişlik görevinden istifa ederek Samanyolu televizyonu Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

İki dayısı da tutuklu

Pensilvanya'ya giderek iki kez görüştü. Şu an annem ile birlikte Almanya'da...

Danıştay üyesi olan dayım Mehmet Sönmez ile Yargıtay üyesi olan diğer dayım Salih Sönmez de FETÖ'den tutuklu.

Ben lise, dershane, üniversite yıllarında FETÖ evlerinde bulundum, sohbetlere katıldım. FETÖ üyesiyim. Ancak çok pişmanım. Tıp fakültesinden sonra doktorluğa başladım. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Kadıhan'daki görev yerimde sohbetlere katıldım. Tayin olduğum Uşak'ta örgüt toplantı ve sohbetlerinde bulundum. Örgütün Uşak İl İmamı Mustafa Balcı idi... Uşak Devlet Hastanesi'nde poliklinikte çalışırken bir hemşire yanıma gelerek sohbete gelip gelemeyeceğini sordu. Örgütün kadınlardan sorumlu il ablası Filiz Şimşek idi."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
  1. Uşak
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Faruk İlk
  5. Sema Eryılmaz
  6. FETÖ

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