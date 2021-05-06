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İtirafçı 32 isim verdi: NATO'daki Türkleri fişlemiş
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Siyaset İtirafçı 32 isim verdi: NATO'daki Türkleri fişlemiş
Siyaset

İtirafçı 32 isim verdi: NATO'daki Türkleri fişlemiş

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emekli albay F.M., itirafçı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 07:03:00 - 2021-05-06 07:03:58
İtirafçı 32 isim verdi: NATO'daki Türkleri fişlemiş

FETÖ kapsamında gözaltına alınan emekli albay F.M. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açıldı. İtirafçı olan F.M., askeri personel ve FETÖ imamlarının da arasında olduğu 32 kişinin ismini savcılığa verdi. Belçika’daki NATO karargahında da görev alan F.M., örgüt imamlarının, görev yaptığı yerlerdeki askerlerle ilgili bilgi istediğini, kendisinin de bu bilgileri verdiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında emekli albay F.M., gözaltına alındı. F.M. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, F.M.’nin itiraflarına yer verildi. F.M., kendisiyle aynı grupta olan örgüt üyesi askerler ve FETÖ imamlarının da olduğu 32 ismi savcılığa bildirdi.

NATO’da görev almış

Belçika’daki NATO karargahı ve Kıbrıs’ta da görev aldığını söyleyen F.M., kendinden sorumlu örgüt imamlarının sürekli değiştiğini belirtti. F.M., “Benden sorumlu kişiler, yaptığımız sohbetlerde görev yerlerimdeki askerler hakkında bilgi istiyordu. Ben de bu kişiler ile ilgili bildiklerimi anlatıyordum” dedi.

Bellekleri imha etmiş

2001’de kuvvet namı hesabına Bilkent Üniversitesinde master kazandığını dile getiren F.M., yüksek lisans yapan örgüt mensubu askerler M.Y. ve M.K. ile birlikte Kemal isimli örgüt imamıyla görüşmeye başladıklarını belirtti. Örgüt imamının, kurmaylık sınavına hazırlanmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu kaydeden F.M., “Bu dönemde bana iki adet flash bellek verdi. Gülen’in vaaz videoları bulunuyordu. Diğerinde ise kurmaylık sınavı hazırlığı için ders notları ve hafıza tekniklerini içeren kitap dijitalleri vardı. Ben bu flash bellekleri 15 Temmuz sonrasında imha ettim. Bunun için bile bir dönem okuma kampı adı altında ders çalışmak amacı ile Ankara’da bir evde birkaç gün kaldık” diye konuştu.

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