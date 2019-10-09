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İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?

ABD Başkanı Donald Trump, attığı Tweet’le geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaşanan ekonomik darbede kendi parmağı olduğunu resmen itiraf etti. Ekonomik kriz değil “finansal saldırı” denildiğinde "bahane üretiyorsunuz" diyenler Trump'ın itirafı sonrası sus pus oldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:57
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?

ABD BaşkanıDonald Trump, önceki gün Türkiye ekonomisini doğrudan hedef aldığı Tweet’inde önemli bir itirafta bulundu. Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı askerî operasyona temas eden Trump “Daha önce de güçlü bir şekilde ifade ettiğim gibi, Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yok ederim. (Daha önce yaptım!)” dedi.

Trump, geçtiğimiz yıl dolar kurunun 7 liranın üstüne çıkmasında etkisinin olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Buradan ilan ediyorum, oyununuzu gördük, meydan okuyoruz” diyerek rest çektiği küresel operasyon için muhalefet liderleri “Dış güçler bahane, ekonomiyi yönetemiyorlar” açıklamasını yapmıştı. Bazı muhalif yazarlar da iktidar yandaşları üst akıl, dış güçler, faiz lobisi, soğan stok lobisi, haçlı ittifakı gibi kavramlarla örtmeye çalışıyor. Dış güçler bahanesiyle seçmen aldatılıyor” diye yazmıştı. FETÖ’cüler de kara propagandaya öncülük etmiş, firari Said Sefa “Medya başta olmak üzere, hükûmete yakın sermaye sahipleri, ekonomistler, ekonomi politikasını yürüten bakanlar hepsi de bal gibi biliyor ki “dış güçler” bahanesi seçmeni aldatmaya yönelik bir bahane ve ülke batıyor” diye Tweet atmıştı.

Trump’un “Türkiye ekonomisini mahvederim. Daha önce yaptım” açıklaması Türk ekonomisi üstündeki küresel müdahaleyi gözler önüne serdi.

Finansal saldırıyı inkar etmişlerdi

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Dolar yükselince ‘Dış güçler bize operasyon çekiyor’ diyor. Sen çocuk musun sana operasyon çekiyor. Aklın nerede? Hayalî düşmanlar, güçler oluşturarak problemleri soyutlaştırmaya çalışıyorlar.

-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: Yaşanan ve giderek ağırlaşan ekonomik krizin sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükûmetidir. Dış güçler ilk defa 1071’de karşımıza çıkmıştı ve o zamandan beri var. Yani dış güç veya düşmanlar AKP iktidarına özel ortaya çıkmış değil. İktidar başarısızlığını hayalî güçlere yüklemesin. Yok, eğer bu dış güçler hayalî değilse çıkıp açıklayın, kimdir bu dış güçler dediğiniz kişiler ve ülkeler.

-Emin Çapa: Faizlerimiz korkunç yüksek, faizlerin yükselmesinin tek nedeni Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu faizler Recep Tayyip Erdoğan faizidir. Bu yüksek enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur. Dış güç falan bunlar tamamen bahanedir.

-CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Biz bu iktidarı yıllarca uyardık. “El atına binen tez iner” dedik. Dinlemediler. Ekonomi takla atınca da başladılar bahane bulmaya… Yok, “Gezi protestoları”, yok “Döviz saldırısı”, yok “Dış mihraklar”...

13 Kasım’da görüşecekler

Aynı Trump, çirkin sözlerinden saatler sonra bir açıklama daha yaptı ve Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu söyledi. Trump “Birçokları Türkiye’nin ABD’nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35’lerin çelik gövdesini yapıyor. Erdoğan 13 Kasım’da davetlim olarak Washington’a gelecek. Türkiye NATO’nun önemli bir üyesidir” dedi. Trump ayrıca, Türkiye’nin yardımıyla İdlib bölgesinde birçok hayatı kurtardığını da belirtti.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:57
  1. Donald Trump
  2. türkiye
  3. ekonomik saldırı
  4. CHP
  5. ABD
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. dış güçler

YORUM YAZ

  • misafirmisafir50 dk önce
    YALANCIlığı kanıtlıCHP ve benzer taraftarları herkesi kemdi gbi bilmiyorlarmı?chp ve
  • SahinSahin1 sa önce
    Onlarda eşşek derisi gibi surat var.ne sus pus olacaklar.

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