  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Itır otu nedir? Itır bitkisi faydaları nedir?
Kadın - Aile

Itır otu nedir? Itır bitkisi faydaları nedir?

Halk Arasında Gül Damlası Otu Olarak Bilinen Itır Nedir? Itır bitkisi sardunyagiller ailesine mensuptur. Bu bitki türü genellikle kumlu arazilerde kendiliğinden yetişmektedir ancak istenilirse saksıda da yetiştirilebilir. Yaklaşık haziran ve temmuz aylarında çiçek açar. Renkleri beyaz ve pembe tonlarında olan çiçekler çoğunlukla losyon yapımında kullanılmaktadır. Aynı şekilde çiçekleri ve toprağa yakın kısımlarından çay da yapılabilmektedir. Peki, Itır bitkisi faydaları nedir?

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:33:00 -
Itır otu nedir? Itır bitkisi faydaları nedir?

Çobaniğnesi, Turnagagası, Leylekgagası, Pelargonium odoratissimum, Geranium isimleri de alan ıtır otunun, anayurdu Güney Afrika olmasına karşın, Akdeniz havzası ülkelerine çok iyi uyum sağlamışlardır. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli ıtır türleri süs bitkisi olarak pek yaygındır.

Itır otu faydaları

Hazımsızlığı giderir. Sindirimi kolaylaştırır.

Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazları söktürür.

İshali keser.

Itır otu nasıl kullanılır?

2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Kullanım Şekli : Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay