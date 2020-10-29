Itır otu nedir? Itır bitkisi faydaları nedir?
Halk Arasında Gül Damlası Otu Olarak Bilinen Itır Nedir? Itır bitkisi sardunyagiller ailesine mensuptur. Bu bitki türü genellikle kumlu arazilerde kendiliğinden yetişmektedir ancak istenilirse saksıda da yetiştirilebilir. Yaklaşık haziran ve temmuz aylarında çiçek açar. Renkleri beyaz ve pembe tonlarında olan çiçekler çoğunlukla losyon yapımında kullanılmaktadır. Aynı şekilde çiçekleri ve toprağa yakın kısımlarından çay da yapılabilmektedir. Peki, Itır bitkisi faydaları nedir?
Çobaniğnesi, Turnagagası, Leylekgagası, Pelargonium odoratissimum, Geranium isimleri de alan ıtır otunun, anayurdu Güney Afrika olmasına karşın, Akdeniz havzası ülkelerine çok iyi uyum sağlamışlardır. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli ıtır türleri süs bitkisi olarak pek yaygındır.
Itır otu faydaları
Hazımsızlığı giderir. Sindirimi kolaylaştırır.
Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazları söktürür.
İshali keser.
Itır otu nasıl kullanılır?
2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.
Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.
Kullanım Şekli : Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.