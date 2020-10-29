Itır otu nedir? Itır bitkisi faydaları nedir?

Çobaniğnesi, Turnagagası, Leylekgagası, Pelargonium odoratissimum, Geranium isimleri de alan ıtır otunun, anayurdu Güney Afrika olmasına karşın, Akdeniz havzası ülkelerine çok iyi uyum sağlamışlardır. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli ıtır türleri süs bitkisi olarak pek yaygındır.

Itır otu faydaları

Hazımsızlığı giderir. Sindirimi kolaylaştırır.

Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazları söktürür.

İshali keser.

Itır otu nasıl kullanılır?

2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Kullanım Şekli : Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.