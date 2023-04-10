İtikaf, manevi muhasebedir

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının son 10 gününde idrak edilen ve günahlarla kirlenmiş gözleri, beyinleri temizleyerek, hastalanan gönülleri tedavi eden itikâf bereket ve şuuruyla yarın başlıyor. Müminler için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen “itikaf”, ramazanın manevi ikliminden ve Kadir Gecesi’ni layıkıyla idrak edebilmek adına önem taşıyor. Gazetemize konuşan ilahiyatçılar, itikâfın ruhları arındırdığını, insanı cehennemden koruduğunu söyledi.

Peygamberimizin kesintisiz ibadetidir

Hüsnü Aktaş, “Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı bir ibadettir. Bir cami içerisinde ahiret ve dünya hayatını gözden geçirildiği manevi muhasebe imkanıdır. Ve terk edilmemesi gereken sünnetlerden birisidir. Eğer bir belde de kimse yapmıyorsa herkes günah işlermiş olur ama bir kısmının itikafa girmesi diğerlerinden bu vebali kaldırır.”

Alimler ve Medreseler Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, itikafın anlamı ibadete çekilmek kendini beş vakitli namazın kılındığı bir camide hapsetmektir. Bu itikaf süresinde dünya işlerinden ve meşgalelerinden çekilip Rabbine yalvarmak, tövbe etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, nafile olarak namaz kılmak ve varsa kaza namazları kılmak gerekir. Müslümanların bir müddet dünya işlerinden de el etek çekip sakin bir kafa ile tenha bir yerde ve aileden uzak bir şekilde itikafa girmesi müstahap bir sünnettir.

Mü'min nefsini sigaya çekmeli

Selim Seyhan; mü’min; bu mübarek ayın son on gününde ibadet için yoğun bir gayret içine giren, gecelerini ihya eden ve ibadet için aile fertlerini uyandıran Kâinatın Efendisi’nin izinden giderek “itikafla” Hirasına çekilmeli, nefsini sigaya çekmeli, kemal yolunda vur ha vur mesafe kat etmelidir. Aile efradının da içinde yaşadığı cemiyetin de bu manevi şehrainden istifade edebilmesi için onları da var gücüyle teşvik etmelidir. Son viraja giren bir yarışmacı şuuruyla uykusuz gecelere talip olarak bütün gayretini ortaya koymalı, özellikle son on günde yağan bu bereket sağanağından azami istifade etmelidir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO