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’İtikaf Günlüğüm’ kitabı ile itikaf pratikleri anlatıldı

Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri olan ve Ramazan ayının son 10 gününde yerine getirilen itikaf ibadetinin başlama vakti geldi.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:14
’İtikaf Günlüğüm’ kitabı ile itikaf pratikleri anlatıldı

Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri olan ve Ramazan ayının son 10 gününde yerine getirilen itikaf ibadetinin başlama vakti geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadeti için 11 bin 216 cami hazırlandığını duyurdu. İtikaf ile ilgili 28 yıllık deneyimini ’İtikaf Günlüğüm’ ismi ile kitaplaştıran Garip Sağlık, içinde bulunduğumuz zamanın önemini hatırlatarak "İtikaf yaşanabilir ve yaşatılması gerekli bir ibadet. Bu önemli ibadete niyetlenenlere yol göstermek çok önemli" dedi.



İtikaf, Ramazan Ayı’nın özellikle son 10 gününde itikafa niyet edip bir camiye kapanarak ibadet etmek olarak tanımlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Ayı’nın önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadeti için her sene Türkiye genelinde belirli sayıda cami belirliyor. Yurt genelinde itikaf için hazırlanan camilerin listesine Başkanlığın sitesindeki Ramazan Ayı için hazırladığı ’ramazan.diyanet.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor. İstanbul’da Şehzadebaşı Camisi başta olmak üzere 401, Ankara’da 344 ve İzmir’de 144 camide itikafa girilebilecek. İtikafa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı. Ülke genelinde ise 11 bin 216 cami hazırlandı.



İtikafın yaşanabilir ve yaşatılması gerekli bir ibadet olduğunu belirten Garip Sağlık, bu amaçla 1990-2018 yılları arasında girdiği itikaflarda tuttuğu günlükler, yazdığı makaleler ve aldığı notları ’İtikaf Günlüğüm ’ismiyle kitaplaştırdı. Kitap Vekitap Yayınları’ı tarafından çıkarıldı. Sağlık, kitabı ve itikaf ile ilgili şunları belirtti: "Yaşadığım pratiklerden yola çıkarak kaleme aldığım bu kitabın amacı günümüzde uygulanması unutulan bir sünnetin yaşanması esnasında gelişen olayları sunmak, gündeme getirmek, hatırlatmaktır diyebilirim. Kitabın içeriği; 1990-2018 yılları arasında tuttuğum günlükler, yazdığım makaleler ve bu ortamlarda aldığım notlardan oluşmaktadır. Yaşadığımız hayatta anlatmaya değer olan olayları, ibret alınması için anlatma, İslami tebliğin gereği olsa gerek diye düşünüyorum. Anlatılan konuları ve uygulama için lazım olan bilgileri sonradan kullanmak için yazmak, kaydetmek bir ihtiyaç meselesi, çünkü ’Söz uçar, yazı kalır’ der büyüklerimiz. Bu eseri itikâf mevsimi olan Ramazanın son on gününden önce ve itikâf anında okunmasının faydalı olacağını umuyorum".

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:14
  1. kitap

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