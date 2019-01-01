Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

İthalatta gözetim uygulaması

Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı gözetime tabi olacak

01 Ocak 2019 Salı 01:50
İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için demir veya çelikten kapların 250 veya daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanların ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 doların altında olması durumunda ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuruda bulunulamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürülüğe girecek.

15 Şubat'ta yürürlüğe girecek diğer tebliğe göre de aralarında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerin de bulunduğu bazı eşyaların ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabi tutulacak.

Söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kayıt merkezlerine kaydettirecek. Alınacak kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 gün olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:50
  1. İthalatta Gözetim Uygulaması
  2. mükerrer
  3. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta güvenlik önlemleri
    1. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta güvenlik..
    2. Aydın'da yılın ilk bebeği doğdu
    3. Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    4. Adana'da yılın ilk bebeği "Zeynep" oldu
    5. İthalatta gözetim uygulaması
    6. Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4..
    7. Şehit oğlunun adını taşıyan polis..
    8. Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere..
    9. Alanya'da yeni yıl kutlamaları
    10. Irak uyruklu kişinin yasa dışı..
    11. Malatya'da polis karakoluna yeni yıl..
    12. Arabuluculukta 2019 yılı ücret..
    13. Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"
    14. İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla..
    15. Güneydoğu'da yılın ilk bebekleri..
    16. Köprü cezalarının takibi sonlandırılacak
    17. Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal..
    18. Vergi, resim ve harç istisnası..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi