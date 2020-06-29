İthal enerjide fatura düşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin son dönemde enerji alanında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı faturası olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve hidrokarbon aramalarına hız verdiklerini ifade etti. Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise bu miktarın yüzde 66’ya ulaştığını dile getirdi.

Karadeniz’de yürütülen çalışmalardan da ümitli olduklarını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu: “İlk milli sondaj gemisi Fatih ile bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında Tuna-1 adını verdiğimiz lokasyonda. Fatih’in şu anda Trabzon Limanı’nda kule dikim işlemleri tamamlandı, limandan ayrıldı. Temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyona başlamış olacağız. Uzmanlar sahadan elde edilen sismik verilerin umut vadettiğini söylüyorlar Karadeniz’de Romanya’da mesela bazı keşifler oldu bize yakın sahalarda. Bulgaristan’da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var.”

Altında bu yıl üretim hedefi 45 ton

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 2002’den önce altın üretiminin çok az olduğunu belirtti. Altın arama ruhsatlarının kamu ve özel şirketlere 2000’li yılların başında açıldığını anımsatan Dönmez, “2001, 2002’den itibaren, yıllar içinde 33 ton altın ürettik. 2019’da 38 ton üretim gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz 45 ton altın üretimi” ifadelerini kullandı.