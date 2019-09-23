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İthal cep’ler düşen kura aldırmıyor

Döviz kurundaki gerilemelerin ithal cep telefonu fiyatlarına yansıtılmaması tüketicilerin tepkisini çekiyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
İthal cep’ler düşen kura aldırmıyor

Yabancı menşeli teknoloji ürünleridöviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak cep yakmaya devam ediyor. Bu ürünlerde başı çeken telefonların yeni markaları beğeni toplasa da, erişilebilir fiyatlardan satılmamaları ve döviz kurundaki gerilemelerin fiyatlara yansıtılmaması tüketicilerin tepkisini çekiyor. Döviz kuru ve petroldeki artışa bağlı olarak sık sık fiyat değişikliği yapılan ithal cep telefonlarında markalı modellerin yanına yanaşılmıyor. Piyasada bir dönem rağbet gören IPhone’nin yeni ürünü XS 9 bin 900 ila 11 bin liradan raflarda yerini alırken, Iphone X 256 GB 9 bin 500 ila 10 bin liradan, Iphone XR 64 GB ise 6 bin 500 ila 7 bin liradan satışa sunuluyor. Samsung’un yeni model cep telefonlarında da fiyatlar 10 bin lira seviyesine ulaştı. Markanın Galaxy Note 10 ve Note 10+ ürünleri 10 bin ila 12 bin liradan alıcı buluyor. Dünya genelinde talep gören notebookların iç piyasadaki satış fiyatlarında da dalgalanma görülüyor. Apple’ın Macbook modelleri 20-21 bin liradan, HP’nin yeni ürünleri 10-11 bin lirada müşterilerini bekliyor. Dolarda yaşanan gerilemelerin fiyatlara hemen yansıtılmadığı bazı mağazalarda ise haksız kazançlar sağlanıyor. İthal ürünlerin fiyatlarının fahiş oranda artmasından tedirgin olan tüketicilerin ülkemizde üretilen kaliteli telefonlara, notebooklara ve tabletlere rağbeti artıyor. Çünkü yerli ürünlerin fiyatları yabancıların yüzde 40-50 altında Perakende danışmanları, ithal ürünlerin fiyat artışının yerli üreticilerin yararına olduğunu dile getiriyorlar.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
  1. Samsun
  2. teknoloji ürünleri
  3. döviz kuru
  4. ithal cep telefonları
  5. IPhone
  6. Iphone X
  7. Iphone XR
  8. Galaxy Note 10
  9. Note 10+
  10. Apple
  11. Macbook
  12. HP
  13. İthal ürünler

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