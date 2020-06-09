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Aktüel

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Bozüyük’te bir evin yağmur giderine girerek vatandaşları heyecanlandıran 1,5 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:01:15 -
İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Bozüyük’te bir evin yağmur giderine girerek vatandaşları heyecanlandıran 1,5 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler yakaladı.


Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın yağmur giderine yılanın girdiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine intikal eden Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanın yerini tespit ederek ona zarar vermeden bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Ekipler, yaklaşık 1,5 metrelik yılanı ormanlık alana götürüp doğal ortamına bıraktı.


Vatandaşlara ev ve bahçelerinde gördükleri yılanları korkup öldürmemeleri konusunda da çağrı yapan belediye itfaiye personeli “Pek çoğumuzun korktuğu yılanlarda ekosistemimizin bir parçası. Onları ev yada bahçenizde gördüğünüzde lütfen bize haber verin. Biz onlara zarar vermeden bulundukları yerden alıp doğal ortamlarına bırakalım” dediler.

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