Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi güncel personel alımları | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. İlana başvuru yapmak isteyenler başvuru adımlarını ve şartları merak ediyor. Peki, itfaiye eri alımları ne zaman?

İtfaiye eri alımı güncel | Diyarbakır iş ilanları

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İtfaiye eri alımı başvuru şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İtfaiye eri alımı başvuru sayfası

İtfaiye eri sınavına girmek isteyen adaylar 14 Şubat-19 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmak zorunda. Adaylar belediye internet sitesinden başvuru formunu indirdikten sonra başvurularını gerekli evraklarla birlikte şahsen yapmak durumunda. Konu hakkında ilanda "Başvurular 15/02/2021 tarihinden 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ