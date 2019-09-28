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İtfaiye ekipleri parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuk için seferber oldu

Denizli'de evde bulduğu musluk aynası ile oynarken işaret parmağını sıkıştıran 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:40
İtfaiye ekipleri parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuk için seferber oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Eymen Orhan (6) evde bulduğu musluk aynası ile oynarken işaret parmağını sıkıştırdı.

Baba Fatih Orhan, oğlunun parmağını metal parçadan çıkaramayınca oğluyla birlikte Kayalık İtfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi.

Demir kesme makinesiyle kestiler

Su ve sabun kullanarak parmağı kurtarmayı deneyen itfaiye ekibi, başarılı olamayınca musluk aynasını, demir kesme makinesiyle kesmeye karar verdi.

Parmağın ısınmasını önlemek için akan musluğun altında yapılan hassas operasyon sonucu, parmak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:40
  1. Denizli'nin Pamukkale ilçesi
  2. musluk aynası
  3. itfaiye ekipleri
  4. Eymen Orhan
  5. Kayalık İtfaiye şubesi
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