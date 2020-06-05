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Aktüel

İtfaiye ekibi 24 saat görev başında

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:37:05 -
İtfaiye ekibi 24 saat görev başında

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Büyük tehlikeleri göze alarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece geç saatlere kadar kentin değişik noktalarını köpüklü suyla yıkayan itfaiye ekipleri, olası yangınlara ise anında müdahale ediyor.


Bir yangın ihbarı aldığında 30-40 saniye içinde bulundukları yerden yangın mahalline hareket eden itfaiye ekibi, yollarda yaşadıkları trafik yoğunluğu ve gelişigüzel yapılan parkların ise kendilerini zorladığını belirtti. Kentin dört bir yanını yıkamadan geçiren itfaiye ekibi, mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, çarşı merkezi olmak üzere kentin 15 değişik mahalle yollarını düzenli olarak yıkamadan geçirdiklerini belirtti.

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