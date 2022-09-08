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Gündem İtfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı
Gündem

İtfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıkışmalı kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 20:29:00 -
İtfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

Kaza, İnegöl'ün Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. OSB'deki İstasyon dan çıkış yapan Özden D. (58) yönetimindeki 16 AAY 110 plakalı itfaiye aracı, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki itfaiye erleri Murat Y. (60) ve Mehmet B. (53) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 itfaiye eri de, mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldılar. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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