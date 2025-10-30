İtfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu! Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
Siirt'te itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu su kuyusuna düşen inek kurtarıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek ekiplerce kurtarıldı.
Dedebakır köyünde ineğinin 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.