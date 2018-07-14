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İtalya'ya giden Ronaldo'ya büyük şok

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Ronaldo'nun, İspanya Maliye Bakanlığı'na 14,7 milyon euro vergiyi ödememesi halinde tutuklanabileceği belirtildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:42
İtalya'ya giden Ronaldo'ya büyük şok

İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, eski kulübü Real Madrid'in bulunduğu İspanya'da vergi dairesiyle sorunlar yaşadı. Portekizli yıldızın, İtalya'ya transfer olması vergi probleminden kurtulmasını sağlamadı.

ÖDEME YAPILMAZSA TUTUKLANABİLİR

İspanya Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi Jose Maria Molinedo, Ronaldo'nun İtalya'ya taşınmasının hiçbir şeyi değiştirmediğini ve yıldız oyuncunun hala vergilerini ve cezalarını ödemesi gerektiğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından, Ronaldo'nun hala İspanyol vergi departmanı tarafından tutuklanabileceği belirtildi.

14,7 MİLYON EUROLUK VERGİ ÖDEMESİ YAPACAK!

Ronaldo'nun İspanya'da vergi sorunu geçtiğimiz ay, Portekizli yıldızın 150 milyon euroluk bir geliri vergi nedeniyle gizlediğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Bu para için ödemesi gereken 14,7 milyon euro vergiyi ödemeyen Cristiano Ronaldo mali olarak hala inceleme altında.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:42
  1. İtalya
  2. Portekiz
  3. İspanya
  4. Real Madrid
  5. Juventus
  6. Ronaldo

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