İtalyanları kızdırmıştı! UEFA'dan Cüneyt Çakır açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'inde bu hafta arasında oynanan son 16 turu rövanş maçlarında yaşanan VAR kararlarıyla ilgili UEFA'dan açıklama yapıldı. Hakemlerin verdikleri kararları tek tek açıklayan ve yorumlayan UEFA, Cüneyt Çakır'ın da Porto - Roma maçında tartışılan kararları hakkında bilgilendirme yaptı.

Porto'nun penaltısı doğru karar

Porto'ya çeyrek final vizesini getiren 116. dakikadaki penaltı kararını inceleyen UEFA, pozisyonda Porto'lu futbolcunun ofsayt olmadığını açıkladı. Grafiklerle pozisyonu anlatan UEFA, Cüneyt Çakır'ın VAR'a giderek doğru karar verdiğini ifade etti.

Roma'nın itiraz ettiği ve penaltı beklediği pozisyonu da inceleyen UEFA, Cüneyt Çakır'ın VAR hakemleri ile kulaklıkla temas kurduğunu açıkladı. Cüneyt Çakır'ın pozisyona yakın olduğu için ve kararından emin olduğu için VAR'A gitmediğini ancak VAR hakemlerinin kararını bir süre beklediğini belirten UEFA, VAR hakemlerinin de doğru karar vererek pozisyonfa faul olmadığı bilgisini Çakır'a aktardıklarını belirtti.

Roma cephesi tepki göstermişti

Roma Başkanı Jim Pallotta: "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olmasını istedik. Çünkü yarı finalde ve bu gece hakkımız çalındı. Patrik Schick, ceza sahasında net bir şekilde düşürüldü. VAR'da da bu gösterildi ama hakem hiçbir şey vermedi. Bu saçmalıktan bıktım. Hakem için zor olabilir ama bu şekilde kaybetmek utanç verici"

Kostas Manolas: "Tüm gücümüzü sahaya yansıttık, iyi oynadık ama skoru 2-2 yapmak için fırsatları harcadık. Bir penaltımız da verilmedi. Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. Bu karar utanç verici. Bir takımın hakkını böyle çalamazsınız. Cüneyt Çakır, VAR'ın kendisine bir şey demediğini söyledi ama açık bir faul vardı."

Daniele de Rossi: "Penaltımız verilmedi ama bu VAR'ın hatası değil. Teknolojinin bir suçu yok, insan hatası."