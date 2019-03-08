0553 313 94 23

İtalyanları kızdırmıştı! UEFA'dan Cüneyt Çakır açıklaması

Şampiyonlar Ligi'inde oynanan Porto-Roma maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından UEFA'dan resmi bir açıklama yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 16:24
İtalyanları kızdırmıştı! UEFA'dan Cüneyt Çakır açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'inde bu hafta arasında oynanan son 16 turu rövanş maçlarında yaşanan VAR kararlarıyla ilgili UEFA'dan açıklama yapıldı. Hakemlerin verdikleri kararları tek tek açıklayan ve yorumlayan UEFA, Cüneyt Çakır'ın da Porto - Roma maçında tartışılan kararları hakkında bilgilendirme yaptı.

Porto'nun penaltısı doğru karar

Porto'ya çeyrek final vizesini getiren 116. dakikadaki penaltı kararını inceleyen UEFA, pozisyonda Porto'lu futbolcunun ofsayt olmadığını açıkladı. Grafiklerle pozisyonu anlatan UEFA, Cüneyt Çakır'ın VAR'a giderek doğru karar verdiğini ifade etti.
Roma'nın itiraz ettiği ve penaltı beklediği pozisyonu da inceleyen UEFA, Cüneyt Çakır'ın VAR hakemleri ile kulaklıkla temas kurduğunu açıkladı. Cüneyt Çakır'ın pozisyona yakın olduğu için ve kararından emin olduğu için VAR'A gitmediğini ancak VAR hakemlerinin kararını bir süre beklediğini belirten UEFA, VAR hakemlerinin de doğru karar vererek pozisyonfa faul olmadığı bilgisini Çakır'a aktardıklarını belirtti.

Roma cephesi tepki göstermişti

Roma Başkanı Jim Pallotta: "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olmasını istedik. Çünkü yarı finalde ve bu gece hakkımız çalındı. Patrik Schick, ceza sahasında net bir şekilde düşürüldü. VAR'da da bu gösterildi ama hakem hiçbir şey vermedi. Bu saçmalıktan bıktım. Hakem için zor olabilir ama bu şekilde kaybetmek utanç verici"

Kostas Manolas: "Tüm gücümüzü sahaya yansıttık, iyi oynadık ama skoru 2-2 yapmak için fırsatları harcadık. Bir penaltımız da verilmedi. Hakem, VAR'a bakmaya bile gitmedi. Bu karar utanç verici. Bir takımın hakkını böyle çalamazsınız. Cüneyt Çakır, VAR'ın kendisine bir şey demediğini söyledi ama açık bir faul vardı."

Daniele de Rossi: "Penaltımız verilmedi ama bu VAR'ın hatası değil. Teknolojinin bir suçu yok, insan hatası."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:24
  1. Cüneyt Çakır
  2. UEFA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de terör örgütüne ait depo bulundu
    1. Gümüşhane'de terör örgütüne ait depo..
    2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun..
    3. Akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
    4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    5. Türkiye’nin yeni Canberra Büyükelçisi,..
    6. Sözlü: "5 milyar dolarlık yatırımı..
    7. Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu
    8. Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı"..
    9. Bakan Albayrak, Sarıyer’de esnaf..
    10. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    11. Engellilerden Kadınlar Günü etkinliği
    12. Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer..
    13. Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı
    14. Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına..
    15. Bakan Pakdemirli, 10. Milas Tarım..
    16. Premier Lig’de şubat ayının futbolcusu..
    17. Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli..
    18. Ağrı Barosu’ndan ‘8 Mart Dünya..
    19. Suriyeli tutsak kadınlar için bir..
    20. "FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki..
    21. Türkiye Girişimci Kadın Buluşması
    22. MHP’li Depboylu: "Kazandığımız..
    23. Sıcak gözlemeler Başkan Türel’den
    24. Bartın’da kaldırımlar yenileniyor
    25. Bakan Soylu: "Türkiye’de 299 belediye..
    26. Analig Sutopu Müsabakaları Açılış..
    27. Sarcan: "Mücadele günüdür"
    28. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    29. "Visit İstanbul" projesi
    30. Emniyet müdürlüğü kadınları unutmadı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti