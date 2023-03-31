İtalyanlar'dan Galatasaray için sürpriz iddia! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme...

Galatasaray için son yılların en büyük transfer iddiası geldi. Atalanta'nın 80 milyon euro gelir beklediği genç golcüyü Galatasaray'a yazdılar. 20 yaşındaki forvetin adının Cimbom'la anılması, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray için sıra dışı bir transfer iddiası gündeme geldi. Atalanta'nın altın çocuğu Rasmus Hojlund için Galatasaray'ın da devrede olduğu İtalyan basınında geniş yankı buldu. Akşam'a göre; Piyasa değeri 35 milyon euro olan ve geleceğin en büyük yıldızlarından olması beklenen Hojlund için Atalanta'nın düşündüğü rakam ise tam 80 milyon euro. 20 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih, Manchester United ve Arsenal'in de devrede olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haber detayında Galatasaray'ın Hojlund için görüşmelere başladığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılıların sezon sonunda Atalanta'nın kapısını resmi teklifle çalacağı ifade edildi.

Danimarka Milli Takımı forması da giyen genç forvet, sezon başında 14 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer olmuştu. Bu sezon Serie A'da 23 maça çıkan Rasmus Hojlund 7 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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