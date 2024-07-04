İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını açıkladı
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibi Atalanta'ya transfer olduğu açıkladı.
Fiorentina ve Atalanta arasındaki Nicolo Zaniolo savaşında kazanan Bergamo temsilcisi oldu.
Sky Sport'un haberine göre Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun kiralık transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
EN AZ 20 MİLYON EURO'LUK GELİR
Habere göre Atalanta, Galatasaray'a 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Zaniolo sezonda oynanacak maçların yüzde 60'ında forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve İtalyan ekibi 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
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Sözleşmede ayrıca 2.5 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alacak.
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