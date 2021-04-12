  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, Draghi yönetiminin diplomatik kanallardan ilettiği özrü Ankara’nın “Resmi özür dileyin” diyerek geri çevirdiğini yazdı. İki gazete, Türkiye’nin 70 milyon euroluk helikopter anlaşmasını da askıya aldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 12:29:00 -
İtalyanlar Türk tokadını yedi

Tahsin Han

İtalya’da hükümetin dağılması sonrası Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen eski bankacı Mario Draghi’nin “Ankara’daki AB protokol krizi” sonrası hakikati bilmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri ülkesini zora soktu. Başbakan Draghi’nin küstahlık yapıp Erdoğan’ı protokol krizinden sorumlu tutması ve “Diktatör” demesinin üzerinden günler geçse de İtalyan basını olayı gündemden düşürmüyor.

Ülkenin en önemli iyi yayın organı La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, Başbakan Draghi’nin söyleminin İtalya’ya zarar verdiğini, Türkye’nin Roma’yla anlaşmaları askıya aldığını yazdı. Türkiye ile yaşanan diplomatik krizin aşılması için Ankara’ya diplomatik kanallardan “Yanlış anlaşılma ve özür mesajı” iletildiği ancak bunun kabul edilmediğini belirten Çizme gazeteleri, Türkiye’nin açık ve resmi bir özür beklediğini ifade ettiler.

Resmi ve açık bir özür bekleyen Türkiye’nin, Draghi’nin küstah ifadesinden oldukça rahatsız olduğu ve bunu da yapılan anlaşmaları askıya almakla gösterdiği belirtildi. Il Fatto Quotidiano gazetesi, İtalyan Leonardo ile yapılan 70 milyon euroluk helikopter anlaşmasını askıya alan Türkiye’nin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yeni anlaşmaları da rafa kaldırdığını ifade etti.

Draghi yönetiminin ekonomik krizle boğuşan İtalya’yı bu sıkıntılı günlerde yeni bir krize soktuğunu belirten gazeteler, Erdoğan yönetiminin Türkiye’de elektrik santralleri inşa eden büyük enerji şirketi Ansaldo Energia’nın da aralarında olduğu üç İtalyan şirketi de uyardığı ve onların sözleşmelerini de feshetmeye yönelik girişimler başlattığını belirtti.

Türkiye, bizi Libya'dan siler

Bu arada; Türkiye’nin Libya ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğini de dile getiren bazı İtayan siyaset bilimciler, Draghi’nin akılalmaz bir şekilde iyi ilişkilerin süre geldiği Türkiye’yi bir anda düşman ettiğini ve bunun ülkeye birçok alanda zarar vereceğini belirtti. İtalya’nın Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden biri olduğunu belirten siyaset uzmanları, “Türkiye, Roma’nın geri adım atıp özür dilemesini bekliyor. Bu olmaz ve Ankara, İtalya’yı düşman ilan ederse Libya’daki çıkarlarımız da tehlikeye girer. Libya’da şu an en etkili ve en güçlü konumda olan Türkiye, istemedikçe İtalya, orada hiçbir iş yapamaz” diyerek Draghi yönetiminin yanlıştan dönmesini istediler.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gökhan Afşar

Reis sayesinde Türkiye nın geldiği nokta teşekkürler Türkiye teşekkürler Reis durun bakalım daha bütün Avrupa nın Türkiye nın önünde diz çökeceği günler yakındır
  • Yanıtla

Tokatçı

Hergün birini tokatlamak yerine bir kere olsun kendinize bir tokat atın! Belki gerçek dünyayı keşfedebilirsiniz...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!
Medya

Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aziz Üstel, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerin yayınlandığı TRT'ye övgüler yağdırdı...
Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı
Dünya

Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs bütün dünyaya dehşeti yaşatırken, Vürüsün merkezi Çin'de son 24 saatte 10..
Almanya’daki Müslümanların göğsünü kabarttı! 12 yaşındaki Talha Kurt Tek oturuşta bakın ne yaptı?
Avrupa

Almanya’daki Müslümanların göğsünü kabarttı! 12 yaşındaki Talha Kurt Tek oturuşta bakın ne yaptı?

Almanya’da IGMG Mevlana Camii Hafızlık Kurumu’nda hafızlığını tamamlayan Muhammed Talha Kurt, canlı yayında Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona oku..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay