İtalyanlar manşete taşıdı! 100 milyar dolarlık büyük Türk planı

TAHSİN HAN

Türkiye’nin kendi enerjisine sahip olması ve dışa bağımlılığı azaltma adımları sürerken, İtalyan basını bu girişimleri överek manşet yaptı.

Vatikan bağlantılı italyanca AsiaNews sitesi, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla sarsılan dünya enerji piyasalarına karşı Ankara’nın 100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesini haber yaptı. Hürmüz Boğazı’ndaki enerji krizi karşısında Türkiye’nin nasıl etkileneceğine dair gazete şu yorumu paylaştı: “100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesiyle fırsata çeviren Ankara için Temmuz ayındaki NATO zirvesi oyunun kurallarını değiştirecek. Temmuz ayındaki zirve, Ankara’nın İttifak içindeki vazgeçilmez yerini ve artan diplomatik ağırlığını tüm dünyaya kanıtlayacağı bir fırsat sunacak.

Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla sarsılan enerji piyasalarına karşı Türkiye, “barışçıl nükleer” planlarını hızlandırarak 100 milyar dolarlık devasa bir yatırım düğmesine bastı. Önümüzdeki 10 yıl içinde 8 yeni reaktör inşa etmeye hazırlanan Ankara, Rusya’dan Çin’e, Kanada’dan Güney Kore’ye kadar tüm devlerin iştahını kabartıyor.”

TÜRKİYE ENERJİ EGEMENLİĞİNİ İLAN EDİYOR

Haberde ayrıca Türkiye’nin enerji bağımlılığını bitirecek “B Planı”na övgüler yapılarak, “Türkiye, nükleer enerjiyi kararlı bir şekilde takip ederek enerji sektörünü kökten değiştiriyor. 100 milyar dolarlık bu iddialı proje, ülkeyi sadece bir enerji koridoru değil, gerçek bir bölgesel enerji merkezi haline getirecek. Akkuyu sadece başlangıç. Sinop ve Trakya ile birlikte Türkiye 20 GW’lık bir nükleer güce dönüşüyor.”