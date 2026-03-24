  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı Irak'tan NATO açıklaması! Neden çekildikleri belli oldu Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle Siyonistlerin terör saldırısı sürüyor! Tahran'da şiddetli patlamalar oldu Pakistan Dışişleri: ABD heyeti, İran görüşmeleri için birkaç gün içinde ülkeye gelecek İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya İtalyanlar manşete taşıdı! 100 milyar dolarlık büyük Türk planı
Dünya

İtalyanlar manşete taşıdı! 100 milyar dolarlık büyük Türk planı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalyanlar manşete taşıdı! 100 milyar dolarlık büyük Türk planı

Amerikan-İsrail saldırılarına missileme olarak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve dünya enerji piyasasını alt üst etmesinin yankıları sürerken İtalyan basını Türkiye’nin enerji güvenliği için yaptığı hamleyi manşete taşıdı. İtalyan AsiaNews, “Körfez Savaşı, Türkiye’nin ‘barışçıl nükleer’ güç elde etme planlarını hızlandırıyor” başlığıyla Türkiye’nin 100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesini yazdı.

TAHSİN HAN

Türkiye’nin kendi enerjisine sahip olması ve dışa bağımlılığı azaltma adımları sürerken, İtalyan basını bu girişimleri överek manşet yaptı.

Vatikan bağlantılı italyanca AsiaNews sitesi, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla sarsılan dünya enerji piyasalarına karşı Ankara’nın 100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesini haber yaptı. Hürmüz Boğazı’ndaki enerji krizi karşısında Türkiye’nin nasıl etkileneceğine dair gazete şu yorumu paylaştı: “100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesiyle fırsata çeviren Ankara için Temmuz ayındaki NATO zirvesi oyunun kurallarını değiştirecek. Temmuz ayındaki zirve, Ankara’nın İttifak içindeki vazgeçilmez yerini ve artan diplomatik ağırlığını tüm dünyaya kanıtlayacağı bir fırsat sunacak.

 

Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla sarsılan enerji piyasalarına karşı Türkiye, “barışçıl nükleer” planlarını hızlandırarak 100 milyar dolarlık devasa bir yatırım düğmesine bastı. Önümüzdeki 10 yıl içinde 8 yeni reaktör inşa etmeye hazırlanan Ankara, Rusya’dan Çin’e, Kanada’dan Güney Kore’ye kadar tüm devlerin iştahını kabartıyor.”

TÜRKİYE ENERJİ  EGEMENLİĞİNİ İLAN EDİYOR

Haberde ayrıca Türkiye’nin enerji bağımlılığını bitirecek “B Planı”na övgüler yapılarak, “Türkiye, nükleer enerjiyi kararlı bir şekilde takip ederek enerji sektörünü kökten değiştiriyor. 100 milyar dolarlık bu iddialı proje, ülkeyi sadece bir enerji koridoru değil, gerçek bir bölgesel enerji merkezi haline getirecek. Akkuyu sadece başlangıç. Sinop ve Trakya ile birlikte Türkiye 20 GW’lık bir nükleer güce dönüşüyor.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

65

nükleer enerji dünyadaki her ülkenin doğal hakkıdır her ülke nükleer güç olmalı aksi halde işgale sömürgeye maruz kalır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23