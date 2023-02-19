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Spor İtalyanlar duyurdu! Henüz sahaya çıkmayan Zaniolo’ya dev talip
Spor

İtalyanlar duyurdu! Henüz sahaya çıkmayan Zaniolo’ya dev talip

İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu yaz transfer dönemi için izliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:25:00 -

Galatasaray'ın ses getiren transferi Nicolo Zaniolo için İtalyan basınında yeni bir iddia geldi.

Calciomercato'nun haberine göre; Zaniolo'yu kış transfer döneminde de takip eden Milan'ın oyuncu için yazın harekete geçeceği belirtildi.

Haberde kış transfer döneminde Milan'ın transfer listesinde ilk sırada yer aldığı ancak gerçekleştirilemediği aktarıldı.

35 MİLYON EUROYU ÖDEYEBİLİR

Milan'ın Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansına göre hareket edeceği belirtilirken, oyuncunun durumuna göre 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyebileceği kaydedildi.

Öte yandan Milan sportif direktörü Paulo Maldini'nin İtalyan ekibini transfer döneminin son gününe kadar beklediği için Zaniolo'ya teşekkkür ettiği ifade edildi.

Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce Premier Lig ekibi Bournemouth'un teklifini reddetmişti.

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