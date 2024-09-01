İtalyanlar ABD'yi ilginç bir şekilde uyardı: Türkiye, Arap ülkesiyle yakınlaşıyor, anlaşıyor, ittifak yapıyor

İtalya merkezli internet gazetesi Contropiano, "Ortadoğu'da Yeni İttifaklar: Irak ve Türkiye Yakınlaşıyor" ifadelerini içeren bir haber yayımladı.

X'ten Tarih ve Politika'nın derlediği habere göre, Ortadoğu’da artan gerilimler ve bölgesel aktörler arasındaki çatışmalar, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Gazze’deki çatışmalar, Lübnan’da savaş ihtimali, Suriye ve Irak’taki karmaşa ve İsrail’in İran’a yönelik tehditleri, bölgedeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bu karmaşa ortamında, Irak ve Türkiye arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

Son dönemde Irak ve Türkiye, ticari ve askeri alanlarda önemli anlaşmalara imza attı. Nisan ayında iki ülke arasında su tedariki ve ticaretle ilgili çeşitli anlaşmalar imzalanarak, yıllardır süren gerginliğe rağmen ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Ağustos ayında imzalanan Mutabakat Zaptı ise askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini derinleştirdi. Bu anlaşma ile Türkiye, Irak’la terörle mücadele konusunda daha yakın bir işbirliği hedeflerken, Bağdat yönetimi de Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesini talep etti.

Türkiye, uzun süredir Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı operasyonlar düzenliyor. Irak ise bu operasyonların kendi egemenlik haklarına aykırı olduğunu savunuyor. Ancak, iki ülke arasındaki son anlaşma, PKK’nın terör örgütü olarak tanınması ve Başika Türk askeri üssünün ortak bir askeri eğitim merkezine dönüştürülmesi gibi konuları içeriyor. Bu adımlar, iki ülke arasında yapısal bir işbirliğinin sinyallerini veriyor.

Öte yandan, Irak ve Türkiye’nin geliştirdiği bu yeni stratejik ortaklık, büyük altyapı projeleriyle de kendini gösteriyor. Irak ve Türkiye, Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje, ABD destekli Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) ile rekabet ediyor. IMEC’in bölgedeki etkinliği ve İbrahim Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci, Ortadoğu’daki ittifakları yeniden şekillendiriyor.

ABD'yi üstü kapalı uyardılar

Irak, ABD’nin ülkedeki askeri varlığından kurtulmak ve ekonomik kalkınma için yeni bir ortak arayışında. Türkiye ise Ortadoğu’da nüfuzunu artırmak ve Suriye’den Irak’a kadar uzanan bölgede etkinliğini pekiştirmek istiyor. Ancak, bu süreçte İran ile olan rekabet ve bölgesel dengeler de Ankara’nın stratejik planlarını etkileyebilir.

ABD ise bölgede yeni dengeler kurmaya çalışırken, Türkiye ve İran’ın hamlelerine karşı dikkatli bir politika izlemek zorunda. Gazze’deki savaş ve Filistin sorunu da, Ortadoğu’da önümüzdeki dönemde atılacak adımları belirleyecek önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek.

Ortadoğu’daki bu yeni ittifaklar ve stratejik hamleler, bölgenin geleceğini nasıl şekillendirecek? Irak ve Türkiye arasındaki yakınlaşma, bölgede kalıcı bir işbirliğine dönüşecek mi? Tüm bu sorular, önümüzdeki günlerde cevap bulmayı bekliyor.

X/TARİH VE POLİTİKA