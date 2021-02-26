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Dünya İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme
Dünya

İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme

İtalyan Ordusu, “2020 Silahlı Kuvvetleri Raporu”nda ülkenin yeni taarruz helikopteri AW249/AH-249 programına ilişkin gelişmelere de yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 19:45:00 -
İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme

İtalyan Ordusu, "2020 Silahlı Kuvvetleri Raporu"nu yayınladı. Her yıl sonunda halihazırdaki duruma ilişkin malumatın verildiği raporda, İtalya'nın yeni taarruz helikopteri AW249/AH-249 (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta/ NEES) programına dair gelişmelere de yer verildi.

Ordu, yeni Leonardo AW249 / AH-249 saldırı helikopteri için General Electric (GE) firmasının CT7 motorunu seçti.

Yayınlanan raporda, 2020'de helikopterin ilk konfigürasyondaki tasarımının yer ve uçuş testlerine yönelik iyileştirildiği belirtildi. Ayrıca, Aralık 2020'de son operasyonel versiyonun geliştirilmesini ve ilk 3 helikopterin ilgili lojistik destekle başlangıçtan son operasyonel konfigürasyona kadar güçlendirilmesine dair sözleşme imzalandı.

Platformda ağ merkezli muharebe konseptinin uygulanacağı, pilotların aviyonik ve kask sayesinde İHA'ları yönlendirebileceği ifade edildi.

AH-249'un geliştirme aşamasının 2025'e kadar süreceği, 2035'te ise 45 adet helikopterin teslim edileceği öngörülüyor.

Kaynak: star.com.tr

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