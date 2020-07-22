İtalya'nın Lampedusa Adası'na göç akını sürüyor

ROMA (AA) - İtalya’nın güneydeki Lampedusa Adası'na son iki günde yaklaşık 800 düzensiz göçmen ulaştı.



Rainews24 kanalının haberine göre, İtalya’nın Afrika’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa’ya bot ve teknelerle son 48 saatte 800 kadar göçmen ulaştı.



Son olarak içinde 55 kişi bulunan bot Ada'ya yaklaştığı ve duruma İtalyan Sahil Güvenliği müdahale ettiği. Göçmenler limanda kontrolden geçirilerek kayıt altına alındı.

Öte yandan, Akdeniz'in orta kesimindeki göç hareketliliği ve göçmenlerden gelen yardım çağrılarını Twitter'dan duyuran "Alarm Phone" isimli hesap, Malta’nın arama kurtarma bölgesinde bir teknede 83 göçmenin yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı.

İçlerinde 2 hamile göçmenin de bulunduğu söz konusu tekne için İtalyan ve Maltalı yetkililer yardıma çağrıldı.

Parlamentoda soru-sevap oturumuna katılan İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, ülkelerine botlarla gelen göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirilmesi için yerel makamlarla çalıştıklarını, bugün itibarıyla 163 düzensiz göçmende Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.

Lamorgese, Kovid-19 teşhisi konulan tüm göçmenlerin izolasyon altında olduğunu vurgulayarak, 11 Temmuz'dan bu yana Lampedusa’da 1487 serolojik test yapıldığı bilgisini verdi.

İtalya İçişleri Bakanı, düzensiz göç konusunda Avrupa Birliği'nin daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

- Tunus’a ve Fransa’ya gidecek

Bakan Lamorgese’nin bölgede göç temalı seyahatleri sürüyor.

Geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'ta ve Lampedusa Adası'nda temaslarda bulunan Lamorgese, gelecek hafta da Tunus’a ve Fransa’ya gideceğini açıkladı.

