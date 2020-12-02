İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı resmen başladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin G20 Başkanlığının bugün itibari ile başladığını duyurdu.

Başbakan Conte, akşam saatlerinde Twitter hesabından İtalya'nın G20 Başkanlığının resmi başladığını duyurdu.

Conte, "Bugün, 1 Aralık, İtalya'nın G20 Başkanlığı resmen başlıyor. Bizi bekleyen küresel zorluklara yanıt vermeye, yarının dünyasını bugünden inşa etmeye, çocuklarımıza daha iyi bir gezegen bırakmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Roma'nın simge yapılarından biri olan Kolezyum'un önünde çekilen bir video mesajına da yer veren Conte, İtalya'nın dönem başkanlığının üç ayağa dayanacağını belirtti: insan, gezegen ve refah.

İtalya Başbakanı, Kovid-19 salgınının önümüzdeki yıl sona ermesini temenni ederek, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da G20 Liderler Zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi.

Conte ayrıca dönem başkanlıklarının hedeflerini şöyle sıraladı:

"Eski ve yeni eşitsizliklerle başa çıkabilecek ve daha adil ve eşit bir ekonomik iyileşmeye izin verebilecek ortak araçları ve eylemleri teşvik etmek için çalışacağız. Kadınların güçlendirilmesine odaklanacağız. Enerji dönüşümünü hızlandıracak politikalara ve iklim değişikliğinin terk edilmesi için politikalara odaklanacağız. Bizden sonra gelenler için daha yeşil, sürdürülebilir bir dünya Dijitalleşmenin bize sunduğu büyük fırsatları değerlendirmek ve herkes için erişilebilir kılmak için işbirliğimizi güçlendireceğiz.Küresel ticaret sistemini güçlendirme çabalarımızı şeffaflık ilkelerine göre birleştireceğiz. ve kapsayıcılık.

Başbakan Conte, Kasım ayında Kovid-19 salgını nedeniyle zirveye video konferans yoluyla ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'dan G20 Başkanlığını devraldı.