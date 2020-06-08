İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nden İtalya ve Türkiye değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Çarkların yeniden dönme zamanı. Her iki ülke, imalatta ve turizmde yeniden atağa kalkma hazırlığı içerisinde." ifadelerini kullandı.



Manzini, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın dengelerini altüst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "yeni normal" olarak adlandırılan döneme girildiğini belirtti.



Hem Türkiye hem de İtalya'nın sanayide ve turizmde yeniden atağa kalkacağını aktaran Manzini, "Çarkların yeniden dönme zamanı. Her iki ülke, imalatta ve turizmde yeniden atağa kalkma hazırlığı içerisinde." ifadelerini kullandı.





- "Yatırımların yeniden canlanması gerekiyor"





Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildiren Manzini, şunları kaydetti:

"Yeni normal olarak adlandırılan bu süreç başka bir gerçeği ortaya koyuyor. Artık ekonomiler ön planda olacak. Küresel çapta ciddi bir hasar var. Her iki ülke arasındaki ticaret hacmi belirli bir dengede seyrediyor. Bu ekonomiler, üretim ve sanayi odaklı. Turizm de bu noktada önemli bir rol alıyor. Çarkların durması hem İtalya'yı hem de Türkiye'yi ağır bir şekilde vurur. Yatırımların yeniden canlanması gerekiyor. İlk hedef, geriye gitmiş olan ekonomilerin aktivitelerinin salgın öncesi seviyeye gelmesi."



İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın, iki ülke arasındaki ekonomik ve ilişkilerin derinleşmesi adına katma değeri yüksek çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Manzini, "20 milyar dolarlık ticaret hacmi, AB ülkeleri arasında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer aldığımızı gösteriyor. Bu başarı tesadüf değil, 135 yıllık çalışmanın eseri." ifadelerini kullandı.





- "KOBİ'leri sanal heyetlerle buluşturmayı hedefliyoruz"





Livio Manzini, ticaretin devam edebilmesi için İtalyan ve Türk KOBİ'lerin bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "Fuarlar, bunun için kritik öneme sahipti ancak salgın nedeniyle 2021'e kadar olmayacak. KOBİ'leri sanal heyetlerle buluşturmayı hedefliyoruz. 80 ülkede faaliyet gösteren İtalyan Ticaret Odaları ile iş birliği içerisindeyiz. Türk sanayicileri dünya ile buluşturmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.