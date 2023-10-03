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Ekonomi İtalyan şirketi olan birçok şirket duyurdu: İstanbul'da buluştu! Sıcak gelişme
Ekonomi

İtalyan şirketi olan birçok şirket duyurdu: İstanbul'da buluştu! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-03 19:55:00 - 2023-10-03 20:19:14
İtalyan şirketi olan birçok şirket duyurdu: İstanbul'da buluştu! Sıcak gelişme

İtalyan enerji şirketi Türkiye'ye yatırımları ses getirirken İtalyan kozmetik şirketleri de kozmetik ürünlerinde Türkiye'de potansiyeli gördü: Türkiye’de dinamik bir büyüme ivmesi yakalayan kozmetik sektörü, potansiyeli ve sağladığı lojistik avantajlarıyla global pazarda da dikkat çekti.

Tüketici bilincinin ve güzellik trendlerine ilginin artmasıyla birlikte son yıllarda atağa geçen Türkiye kozmetik sektörü, global aktörlerin de odağında. Türkiye özellikle coğrafi konumu ve lojistik avantajları sayesinde; Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında adeta bir köprü oluşturarak global kozmetik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı.

27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Beauty İstanbul Fuarı, bu yıl da yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sektörün iş hacmine önemli katkılar sağladı. Italian Trade Agency – ITA’nın organizasyonuyla Beauty İstanbul Fuarı’na katılan 100 İtalyan kozmetik üreticisi, fuar boyunca en yeni ve dikkat çekici ürünlerini sergiledi. "Made in Italy" üretim zincirlerine sahip olan ve sürdürülebilir ürünleriyle öne çıkan İtalyan kozmetik üreticileri, Türkiye pazarındaki iş hacimlerini genişletmeyi hedefledi.

Yaklaşık 400 milyar euro hacmiyle günden güne büyüyen dünya kozmetik pazarında 13,3 milyar euroluk bir paya sahip olan İtalya, Türkiye’nin kozmetik ithalatında ise beşinci sırada yer alıyor. Avrupa için %5 civarında olan kozmetik sektöründeki yıllık büyüme hızının Türkiye’de %10 olması da Türkiye pazarını cazip kılan unsurlardan. Beauty İstanbul Fuarı’nda bir araya gelen Türk ve İtalyan sektör temsilcileri, fuar sonrası gerçekleşen iş birlikleriyle de kozmetik sektörünün ticaret hacmine önemli katkılar sunacak.

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