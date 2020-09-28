İtalyan senatörden Azerbaycan’a destek mesajı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken Ermenistan'ın provakatif saldırılarına bir tepki de İtalya'dan geldi. İtalyan Senatör Gianluca Ferrara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Cenevre sözleşmesi üzerinde durarak Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşimlerine yönelik saldırılarının sözleşmeye aykırı olduğunu ifade etti.



İtalyan senatör Ferrara, anlaşmazlığın çözümünün BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanması gerektiği üzerinde durdu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ilkelerine ve uluslararası kabul görmüş devlet sınırlarının dokunulmazlığına tam saygı gösterilmesi gerektiğini açıkladı. Daha sonra Ferrara, AB'nin tansiyonun düşürülmesi için diplomatik kanallarını adil şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.