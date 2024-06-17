İtalyan otomobil devi, bilgisayar işine girdi

Lamborghini, PC kasası üreticisi Lian-Li ile özel bir PC kasası için ortaklık kurdu. Lamborghini’nin spor otomobillerinden esinlenen bu özel bilgisayar kasası Lian-Li 011D EVO RGB olarak adlandırılacak. Işıklandırması, köşeli tasarımı ve geniş iç dizaynıyla Lamborghini’yi yansıtacak.

Lamborghini imzalı Lian-Li 011D EVO RGB çıktı

Lian-Li 011D EVO RGB isimli bilgisayar kasası, Lamborghini’nin kuruluş yılı olan 1963’e hitaben sınırlı sayıda üretilecek. Yan panellerde temperli cama sahip olacak PC kasası, Lamborghini logosunu taşıyacak. Ayrıca spor arabalarını yansıtmak için metal parçalara ve karbon fiber kaplamaya sahip olacak.

Kasanın etrafındaki vurgular ise Lamborghini Giallo Orion sarısını yansıtacak. Kasanın iç bölümünde ön panele monte edilmiş yüksek çözünürlüklü 5 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekranda Lamborghini logosu sergileniyor.

Lian-Li’nin 011Dynamic modelini temel alan kasa, spor otomobili meraklılarına hitap ediyor. İtalyan tasarımını odasına taşımak isteyen kullanıcılar, RGB aydınlatmaya sahip bu modeli oldukça beğenmiş durumda. Ancak kasanın fiyatlandırması henüz açıklanmadı.

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Tabii bu PC kasasının ülkemize gelip gelmeyeceği tartışma konusu. Sınırlı sayıda üretildiğini göz önünde bulundurursak kısa sürede stokları tüketme ihtimali bulunuyor.