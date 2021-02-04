İtalyan mafyalarından ambulanslara skandal talimat

İtalya'nın Napoli kentinde mafyadan ambulans ekiplerine ilginç bir 'emir' geldi. Mafya, ambulans ekiplerine uyuşturucu satıcılarını korkuttuğu için sirenlerini ve yanıp sönen ışıkları kullanmayı bırakmalarını iletti.

İtalya medyası, geçen Cumartesi iki mafya üyesinin bir ambulansı durdurduğunu ve sirenleri kapatmasını, eğer kapatmazsa sürücüyü öldüreceklerini söylediğini duyurdu.

Uyuşturucu satıcılarının ambulans sirenlerini polis sireni sanarak korkup kaçtıkları belirtildi.

Napoli'de ambulans sürücülerinin mafyadan gelen söz konusu tehditler üzerine polisten koruma talep ettiği bildirildi.

Mafya üyeleri tarafından tehdit edilen ambulans sürücülerinden Manuel Ruggiero (42),yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Sanita ve Traiano da dahil olmak üzere diğer mahallelerde siren kullanmama emri aldık. Sirenleri sadece bölgeyi terk ettikten sonra açabiliyoruz. Cumartesi günü olaya karışan ambulans ekibi, kalp krizi geçiren bir hastayı kurtarmak için zamanında gelemediklerini iletti" dedi.