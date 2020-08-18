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Aktüel İtalyan Koyu'nda "düşüncesiz tatilcinin" çöpleri doğal güzelliği bozuyor
Aktüel

İtalyan Koyu'nda "düşüncesiz tatilcinin" çöpleri doğal güzelliği bozuyor

Saros Körfezi'nin "saklı cenneti" olarak adlandırılan İtalyan Koyu'nda tatilcilerin bıraktığı çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:16:55 -
İtalyan Koyu'nda "düşüncesiz tatilcinin" çöpleri doğal güzelliği bozuyor

EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin "saklı cenneti" olarak adlandırılan İtalyan Koyu'nda tatilcilerin bıraktığı çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Erikli ve Mecidiye sahillerine hafta sonları tatil için şehir dışından gelenler körfezdeki doğal koy körfez ve limanları da ziyaret ediyor.

İtalyan Koyu da doğal güzelliğiyle dikkat çeken alanlardan biri. Burada denize giren tatilciler Ceneviz'den kalma kalenin etrafında oluşan koyda kamp kuruyor ve fotoğraf çektiriyor.

Bazı günübirlik tatilcilerin bıraktığı çöpler ise tepki çekiyor.

İstanbul'dan gelen Mümin Yıldız, AA muhabirine Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri ve deniziyle özellikle İstanbullular'ı bölgeye çektiğini söyledi.

Doğal güzelliklerin çöplerle kirletilmesinin üzücü olduğunu, tatil yapmaya gelenlerin çöpünü çöpe atmaları, etrafı kirlettilerse bunu temizlemeleri gerektiğini ifade eden Yıldız, "İtalyan Koyu her anlamda çok güzel bir mekan. Burada çöp bidonu yoksa çöpünüzü yanınızda götürün çöp bidonu olan yerde atın. Bu çok zor bir şey değil." dedi.

Mecidiye köyü sakini Süleyman Güler de insanların gelecek nesiller için yaşadığı yeri temiz bırakması gerektiğini kaydetti.

Bu manzaraları görmenin bölge insanını üzdüğünü aktaran Güler, günübirlik tatile gelenlerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

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