İtalyan istihbaratından Rusya uyarısı

Başbakanlık İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve parlamentoya sunulan 2022 yılına ilişkin "Bilgi Güvenliği Politikası" raporunun tanıtımı, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, Parlamento Güvenlik ve İstihbarat Komitesi Başkanı Lorenzo Guerini ve Başbakanlık Güvenlik için Bilgi Departmanı Başkanı Elisabetta Belloni'nin katılımıyla Roma'da yapıldı.

Raporun sürekli değişen ve gelişen tehdit senaryoları içinde İtalya'nın güvenliğini, siyasi, askeri, ekonomik ve bilimsel çıkarlarını korumayı hedeflediği belirtilirken, özellikle geçen yıl başlayan Rusya-Ukrayna savaşının tarihi bir dönüm noktasını temsil ettiği ve bu savaşın bilgi teminine yönelik çalışan kuruluşların günlük faaliyetleri üzerinde derin bir etkisi olduğu ifade edildi.

Raporda, Rusya açısından yeniden toparlanmak ve hazırlanmak için operasyonel faaliyetlerine bir ara vermenin gerekli olduğu belirtilirken, Moskova'nın Rus Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına bağlı olarak toplamda 1,5 milyona varan asker sayısı artışıyla, hedeflediği temel noktalara ulaşana dek çatışmayı sürdürme niyetini ortaya koyduğu kaydedildi.

Raporda, "Moskova, siber saldırılar, dezenformasyon, şantaj, göç ve enerji gibi konuları araç olarak kullanarak, zorlayıcı ve manipülasyon içeren yöntemlere geçmişe göre çok daha fazla başvurarak NATO ülkelerindeki siyasi dinamiklere ve karar alma süreçlerine müdahale etmeyi bırakmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın 2023'ün başı itibarıyla Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini, kıyılarının yüzde 75'inden fazlasını kontrol ettiği aktarılan raporda, Rus saldırılarının Ukrayna’nın enerji altyapısının yaklaşık 50'sine zarar verdiği kaydedildi.

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Raporda ayrıca, 2022'de hibrit tehdidinin ana aktörleri arasında gösterilen Rusya ve Çin'in, stratejik mal tedarikinden ticari alışverişlere kadar hedef belirledikleri ülkelerin bilgi mecralarını manipüle ederek Batılı ülkelere karşı agresif bir kampanya yürüttüğüne de yer verildi. Bütün bunlara karşı Batılı ülkelerin iyi dayanıklılık gösterdiği de ifade edildi.

İtalya'ya yönelik diğer tehditler

İtalya'ya yönelik bazı anarşist-isyankar gruplardan gelen tehditlerin somut ve hayati derece önem arz eden bir boyutta olduğu belirtilen raporda, anarşist grupların 2022'de 31 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ayrıca, cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için açlık grevi yapan anarşist eylemci Alfredo Cospito için yapılan destek eylemlerinin ve bu konunun, İtalya'ya yönelik şiddet eylemlerini canlandıran bir seferberliğe yol açtığı da kaydedildi.

İtalya'ya yönelik düzensiz göç akınlarının arttığına işaret edilen raporda, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarına ait kurtarma gemilerinin Akdeniz'deki varlığının, denizde kaza, alabora ve dolayısıyla ölümlü hadiselerin olasılığını artırdığı ifade edildi.