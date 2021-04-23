İtalyan Hükümetini savunan DEVA Partili Yeneroğlu, Türk Hükümetine kin kustu!

YENİ AKİT/ANKARA

İtalyan Başbakanı Mario Draghi'nin kendi faşist geçmişini görmezden gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı menfur "diktatör" ifadesine destek veren Deva Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 23 Nisan'ı bahane ederek Türkiye hükümetine yine kin kustu.

Mario Draghi'ye 9 Nisan'da attığı twetle destek veren Yeneroğlu şu mesajı yazmıştı:

"TDK sözlüğüne göre diktatör (1) bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan (2) zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıyla var. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddia ettirmek de diktatörlüğün teyididir. Yoksa sadece İtalyan Başbakanı söyleyince mi rahatsız oluyorsunuz?"

"İtalya iyi, Türkiye'den kaçın"

İtalya'ya destek vermekte sakınca görmeyen Deva Partili Yeneroğlu bu kez de 23 Nisan'ı bahane ederek TBMM'de yaptığı toplantıyla gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Türk gençlere adeta "Türkiye'den gidin" mesaji verdi.

Yeneroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Yasama Bayramı olması gereken 23 Nisan buruk geçmektedir. Çocuklarımızın bayramı diyoruz, fakat çocuklarımızın bayram edebileceği bir ülke değil, terk edip kaçmak istedikleri bir ülke haline geldik. Unutmayalım ki, tüm bu sorunların ana kaynağı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında uygulanan keyfi yönetimdir. Maalesef egemenlik milletin değil, tek bir kişinin saltanatına dönmüş vaziyettedir."