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İtalyan devleri Ozan'ın peşinde!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan için İtalyan ekipleri Milan, Inter ve Roma'nın ilgilendiğini öne sürüldü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
İtalyan devleri Ozan'ın peşinde!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Romatakımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.

Monchi yakından takip ediyor

Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.

En az 20 milyon euro...

Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

İtalyan takımı Inter dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki scoutlar, Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Ozan Kabak'ı izlemiş ve genç futbolcuya geçer not vermişlerdi.

Cannavaro'yu mu gördüm?

Schalke maçında Ozan'ı izleyen scoutlar, şu yorumları yapmışlardı;

-Fabio Galante (İnter scout'ı): Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu mu gördüm? Bu da bana ve kulübüme kalsın.

-Ze Roberto (Alman KickveRun scout'ı): Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.

-Victor Manas (Arsenal analisti); Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...

-Cyrille Domoraud (Fildişili menajer); 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir. (Sporx)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
  1. Sarı Kırmızılılar
  2. İtalya Serie A
  3. Galata Saray
  4. Galatasaray
  5. Ozan Kabak
  6. Ze Roberto
  7. Schalke
  8. Serie A
  9. G.Saray
  10. Arsenal
  11. Avrupa
  12. Cimbom
  13. Milan
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  16. Genç
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