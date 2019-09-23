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İtalyan devi Vedat Muriqi için geliyor!

İtalyan ekibi Juventus, Ankaragücü karşısında takıma 3 puanı getiren Fenerbahçe’nin oyuncusu Vedat Muriqi için harekete geçti. Juventus'un scout ekibi Galatasaray derbisinde Vedat'ı canlı olarak izleyip Sarri'ye raporunu sunacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:37
İtalyan devi Vedat Muriqi için geliyor!

Galatasaray derbisi Vedat Muriqi için her açıdan farklı bir boyut kazanmaya başladı. Transferde sarı-kırmızılı takımla uzun pazarlıklar yaptıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Kosovalı golcünün, Türk Telekom Stadı'nda hoş karşılanmayacağını tahmin etmek zor değil.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise Vedat'tan gol bekliyor. Sadece Türkiye'deki futbolseverlerin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de gözü derbide 25 yaşındaki yıldızın üzerinde olacak.

Serbest kalma maddesi yok

Tottenham, Napoli ve Lazio'dan sonra bir başka dünya devi de Muriqi'i listesine aldı. İtalyanların önemli kulübü Juventus'un Vedat Muriqi için Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gözlemci göndereceği ve teknik direktör Sarri'ye detaylı bir rapor sunulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi ise, Vedat'ı sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmüyor. Oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Vedat satılırsa, satıştan elde edilecek kârdan yüzde 15 pay Çaykur Rizespor'a verilecek.

5 maçta da 90 dakika oynadı

Fenerbahçe ile 5 Süper Lig maçında da 90 dakika sahada kalan Vedat Murigi 3 gol, 1 asiste imza attı. Ankaragücü karşısında bir gol bir asistle oynarken 3 puanı getiren isim olan Vedat 2-1 kazanılan Başakşehir maçında da gol perdesini açmıştı.

5 maça çıktı

Vedat, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Kosova formasıyla 5 maça çıktı. Tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:37
  1. Galatasaray
  2. Vedat Muriqi
  3. Türk Telekom Stadı
  4. Tottenham
  5. Napoli
  6. Lazio
  7. Çaykur Rizespor
  8. Fenerbahçe
  9. Ankaragücü
  10. Beşiktaş
  11. 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
  12. Juventus

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