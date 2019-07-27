İtalyan devi Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı

Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, yeni transfer olmasına rağmen İtalya'da transferin gözdesi oldu. Milli futbolcu ile Milan, Fiorentina, Roma ve birçok kulüp ilgileniyor.

Ajax'tan De Ligt'in transfer edilmesiyle birlikte kiralık olarak takımdan gönderileceği ifade edilen Demiral'ın menajeri Cenk Melik Yazıcı, oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı.

Yazıcı, "Juventus onu ne kiralık ne de satılık olarak göndermek niyetinde. Merih çok mutlu ve onu satmak isteyen de yok. Juventus'ta kalacak" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, hazırlık maçlarındaki performansıyla ve takıma adaptasyon hızıyla kısa zamanda dikkat çekti.