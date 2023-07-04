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Spor İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı
Spor

İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 23:35:00 -
İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı

İtalya Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon Serie A'da oynanacak maçlardaki VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da oynanacak maçların VAR kayıtlarının yayınlanacağını duyurdu.

Serie A gelecek sezon yeni bir uygulamaya imza atacak. İtalya Futbol Federasyonu yeni sezondan itibaren Serie A'da oynanacak maçların ardından VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı.

Federasyon, kayıtları paylaşma amacının hakemlerin yaşadıkları zorlukların insanlara gösterilmesi olduğunu ifade etti. Ayrıca İtalya Futbol Federasyonu VAR kayıtlarının açıklanması için DAZN ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İtalya'da alınan bu kararın başka ülkelere de yansıyacağı ifade ediliyor. Özellikle Türkiye'de yer alan kulüpler de zaman zaman VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyor. Gelecek sezon kulüplerden gelecek bir talebin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini kolunu bağlayacağı düşünülüyor.
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