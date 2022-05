İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif! Bakan Çavuşoğlu Ankara'nın cevabını duyurdu

Türkiye, Akdeniz Bakanlar Diyaloğu'na eş başkanlık yapacak... İtalya'nın gıda güvenliğine ilişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu oluşturma girişimini memnuniyetle karşıladığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Değerli dostum Bakan Luigi Di Maio'nun daveti üzerine etkinliğe eş başkanlık edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen Bakanlar düzeyindeki Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı (Global Food Security Call to Action) Toplantısına katıldı. Bu girişim için ABD'li mevkidaşı Blinken'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Dünya bir açlık kriziyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Teşkilatı 800 milyondan fazla insanın hala açlıkla karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor. Çatışmalar açık ara bu durumun en büyük sebebi. Dünyanın açlık çeken insanlarının yaklaşık yüzde 60'ı çatışma alanlarında yaşıyor. Her yeni çatışma, insanları açlığa iten yeni bir dalgayı tetikliyor. Her iki ülke de ana küresel gıda tedarikçilerinden olduğu için özellikle Rusya-Ukrayna çatışması ve Rusya'nın saldırganlığı büyük bir güçlük yaratıyor. Bu ülkelerin üretim ve ihraç imkanlarındaki düşüş, küresel gıda güvenliğini doğrudan etkileyecek. Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var. Bu, çatışmaların barışçıl çözümü için neden birlikte çalışmamız gerektiğiniz gösteren bir başka sebep" dedi.

Tüm bu insani konularda bir Temas Grubu kurmak için çalışıyoruz

Çavuşoğlu, "Politikalarımızın merkezinde insani bir yaklaşım var. Bugün karşılaştığımız krizlerde de bu yaklaşım geçerli. BM'nin Türkiye'den gerçekleştirdiği insani operasyonlarını hem personel yerleşimi hem de yardım dağıtımı için kolaylaştırıyoruz. Gıda güvenliğini sağlamak için Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) insani koridorlar oluşturma çabalarını destekliyoruz. BM ile birlikte tahıl taşıyan Ukrayna gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için çalışıyoruz. Tüm bu insani konularda bir Temas Grubu kurmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tüm bu çabalara rağmen daha yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'nin Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı'nı desteklemek için 6 maddelik bir paketi uygulayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. En çok etkilenen ülkelere tohum ve teknik uzmanlık yardımı sağlayacağız. En çok etkilenen ülkelere fayda sağlamak için ulusal ticareti kolaylaştırma önlemleri üzerinde çalışacağız. Mülteciler için gıda yardımı dahil farklı türlerde yardımlar sağlayacağız. Taahhütlerin uygulanmasında ortaklarımızla eşgüdüm yapmaya hazırız. FAO-Türkiye Ortaklık Programı üzerinden toplanan fonlar ve imkanlar gıda güvenliğiyle ilgili çabalara aktarılacak. Son olarak BM Gıda Sistemleri Zirvesindeki taahhütlerimize bağlılığımızı yeniden teyit ediyor, uluslararası örgütlerle iş birliğimiz güçlendiriyoruz."

Türkiye harekete geçmeye hazır

Çavuşoğlu, "1932 ve 1933 yıllarında Holodomor'daki kitlesel kıtlık nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 8 milyon, bölgede ise yaklaşık 10 milyon insan hayatını kaybetti. Ancak kıtlığın 21. yüzyılda yeri ve bahanesi yok. Bugün temellerini attığımız eylemler, ortaya çıkan krizin etkilerini hafifletecek, tarımı iyileştirecek ve hayatlar kurtaracak. Türkiye harekete geçmeye hazırdır, isteklidir ve Küresel Gıda Güvenliği için Yol Haritası-Eylem Çağrısını desteklemektedir" şeklinde konuştu.