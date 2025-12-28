  • İSTANBUL
Spor
4
Yeniakit Publisher
Osimhen attı, Nijerya kazandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Osimhen attı, Nijerya kazandı

Afrika Kupası'nda Nijerya, Tunus'u 3-2 mağlup etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Osimhen, Ndidi ve Lookman'dan geldi.

#1
Foto - Osimhen attı, Nijerya kazandı

Afrika Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C grubu maçında Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Osimhen attı, Nijerya kazandı

OSİMHEN VE NDİDİ ATTI Nijerya rakibini 3-2 mağlup ederken, goller Osimhen, Ndidi ve Lookman'dan geldi. Tunus'un gollerini ise Montassar Talbi ve Ali Abdi (P) kaydetti.

#3
Foto - Osimhen attı, Nijerya kazandı

Bu sonuçla birlikte Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna kalmayı garantiledi.

