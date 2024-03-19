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Dünya İtalya'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi!
Dünya

İtalya'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 19:44:00 - 2024-03-19 19:59:09
İtalya'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, katil İsrail'in "güvenli bölge" iilan edilen Refah kentine yönelik saldırı hazırlığına tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata Batı ülkelerinden de itiraz sesleri yükseliyor.

Siyonistlerin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

Meloni, Senato’da yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz, bu harekat bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabilir" dedi.

Meloni, ayrıca Gazze'ye insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY’den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu söyledi.

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