  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat
Dünya

İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat

Yeniakit Publisher
2023-12-29 06:43:00 -
İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat

İsrail'in Roma Büyükelçisi olarak atamak istediği, Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminin uzun süredir belediye başkanlığını yürüten Benny Kashriel'in İtalyan hükümetince onaylanmadığı belirtildi.

Times Of Israel'e göre, Batı Şeria'daki en büyük yasa dışı İsrail yerleşimlerinden Ma'ale Adumim'in belediye başkanlığını 31 yıldır sürdüren ve 1999-2001 yıllarında yasa dışı yerleşimlerin çatı örgütü Yeşa Konseyinin başkanlığını yapan Kashriel, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen tarafından temmuzda İsrail'in yeni Roma Büyükelçisi olarak seçilmesine rağmen aradan geçen sürede İtalya hükümetinin mutabakatı alınamadı.

İtalyan yetkililerin İsrail hükümetine gayriresmi mesajlarla, yasa dışı yerleşim örgütlenmelerine yakın bağı nedeniyle Kashriel'in büyükelçi adayı olarak seçilmesinden duydukları hoşnutsuzluğu ilettikleri fakat kesin bir cevap vermedikleri kaydedildi.

Öte yandan Ynet'e göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İtalya'dan gelen, bu atamanın Avrupa Birliği-İsrail ilişkilerini riske atabileceği mesajları üzerine Dışişleri Bakanlığına, bu meseleye "ketum şekilde" müdahil olmaları talimatını verdi.

İsrail'in 2015'te Brezilya'ya büyükelçi atamak istediği, yaşa dışı yerleşim örgütü Yeşa Konseyinin eski başkanlarından Dani Dayan için ev sahibi ülkeden onay alınamamış ve bunun üzerine Dayan, New York'a başkonsolos olarak atanmıştı.

Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!
Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de üretip Avrupa’ya ihraç ediyor! İtalya’dan o markaya 29 adet elektrikli otobüs siparişi!

Bakan Kacır: İtalyan dostlarımızla işbirliklerine hazırız
Bakan Kacır: İtalyan dostlarımızla işbirliklerine hazırız

Kobi

Bakan Kacır: İtalyan dostlarımızla işbirliklerine hazırız

Airbnb'den İtalya'ya 576 milyon euro ödeme sözü! İşte nedeni
Airbnb'den İtalya'ya 576 milyon euro ödeme sözü! İşte nedeni

Dünya

Airbnb'den İtalya'ya 576 milyon euro ödeme sözü! İşte nedeni

İtalya’da, sihirbaza 'Tövbe tövbe' deyince hiç beklemediği tepkiyle karşılaştı! Şaşkınlıktan küçük dilini yuttu
İtalya’da, sihirbaza 'Tövbe tövbe' deyince hiç beklemediği tepkiyle karşılaştı! Şaşkınlıktan küçük dilini yuttu

Gündem

İtalya’da, sihirbaza 'Tövbe tövbe' deyince hiç beklemediği tepkiyle karşılaştı! Şaşkınlıktan küçük dilini yuttu

'Millet aç, kriz var, öldük, bittik' diyenler bu haberi okusun! İtalyan kozmetik devi Türkiye olmasa batacakmış
'Millet aç, kriz var, öldük, bittik' diyenler bu haberi okusun! İtalyan kozmetik devi Türkiye olmasa batacakmış

Ekonomi

'Millet aç, kriz var, öldük, bittik' diyenler bu haberi okusun! İtalyan kozmetik devi Türkiye olmasa batacakmış

Büyük ilgi gördü! Türkiye’den İtalya’daki müzeye sürpriz hediye
Büyük ilgi gördü! Türkiye’den İtalya’daki müzeye sürpriz hediye

Kültür - Sanat

Büyük ilgi gördü! Türkiye’den İtalya’daki müzeye sürpriz hediye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23