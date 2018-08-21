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İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor

İtalya'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

21 Ağustos 2018 Salı 12:24
İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor

ANSA haber ajansına göre, İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria  bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen  sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC de felakette, aralarında 10 yaşında bir  çocuğun da olduğu 18 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı  bilgisini paylaştı.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu  ve tam olarak kaç kişinin sele yakalandığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığı  kaydedildi. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 12:24
  1. İtalya Sivil Savunma Kurumu
  2. BBC
  3. ANSA

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